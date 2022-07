Lazio, visite mediche per Romagnoli (Di martedì 12 luglio 2022) Lazio Romagnoli- La Lazio è attivissima sul mercato, dopo l’acquisto di Gila e Casale, oggi è il giorno di Alessio Romagnoli. Nel frattempo Sarri aspetta, nel ritiro, Maximiano e Provedel. In mattinata, Alessio Romagnoli sta sostenendo le visite mediche di rito per sbloccare l’idonietà sportiva e unirsi al ritiro in Trentino. L’ex difensore del Milan, arriva alla coorte di Sarri a parametro zero. Il difensore Italiano si è recato alla clinica Paideia, si tratta del primo atto ufficiale prima di firmare il contratto. Romagnoli guadagnerà 3 milioni netti a stagione, più bonus importantissimi legati alla vittoria scudetto o europa league e qualificazione in Champions League. Romagnoli alla Lazio, è il profilo giusto per ... Leggi su seriea24 (Di martedì 12 luglio 2022)- Laè attivissima sul mercato, dopo l’acquisto di Gila e Casale, oggi è il giorno di Alessio. Nel frattempo Sarri aspetta, nel ritiro, Maximiano e Provedel. In mattinata, Alessiosta sostenendo ledi rito per sbloccare l’idonietà sportiva e unirsi al ritiro in Trentino. L’ex difensore del Milan, arriva alla coorte di Sarri a parametro zero. Il difensore Italiano si è recato alla clinica Paideia, si tratta del primo atto ufficiale prima di firmare il contratto.guadagnerà 3 milioni netti a stagione, più bonus importantissimi legati alla vittoria scudetto o europa league e qualificazione in Champions League.alla, è il profilo giusto per ...

