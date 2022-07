Lavoro, governo verso intervento sostanzioso prima di fine mese (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Il governo pensa a un sostanzioso intervento prima di fine mese. Per questo e su questo ci sarà una convocazione e per ragionare di una bozza di uno strumento legislativo prima che vada in Consiglio dei ministri. Così a quanto si apprende da fonti sindacali al termine dell’incontro Draghi-Cgil Cisl Uil a Palazzo Chigi sulle ulteriori misure anti-crisi da adottare a sostegno delle famiglie. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Ilpensa a undi. Per questo e su questo ci sarà una convocazione e per ragionare di una bozza di uno strumento legislativoche vada in Consiglio dei ministri. Così a quanto si apprende da fonti sindacali al termine dell’incontro Draghi-Cgil Cisl Uil a Palazzo Chigi sulle ulteriori misure anti-crisi da adottare a sostegno delle famiglie. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

Ettore_Rosato : Sostegno al governo Draghi, Ucraina,lavoro,energia, futuro.Tante cose su cui lavorare e confrontarci. Sabato pross… - LegaSalvini : *GOVERNO, SALVINI: “RINVIATI DROGA E CITTADINANZA FACILE, PROMESSA MANTENUTA”* “Grazie alle barricate della Lega,… - CarloCalenda : Dopo decadi di bipopulismo si è perso il senso della politica come gestione dei cambiamenti e buon governo. Un lavo… - elisa3cast : RT @GrazieAlCaxxo: 4000 dipendenti. Oggi abbiamo firmato privatamente il primo accordo. Tutti i dipendenti si sono impegnati a non vaccinar… - IMassardo : RT @AlRobecchi: La lettura comparata del rapporto Istat e del rapporto Inps sullo stato del lavoro in Italia dovrebbe indurre chiunque abbi… -