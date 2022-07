La strada del silenzio, anticipazioni 13 luglio 2022: un tragico evento (Di martedì 12 luglio 2022) La strada del silenzio, la fiction greca liberamente ispirata alla fiaba Il pifferaio di Hamelin inizierà mercoledì 13 luglio 2022 su Canale 5 alle 21:20. In questa puntata composta da tre episodi, la vita tranquilla di una piccola cittadina greca verrà sconvolta dalla scomparsa di uno scuolabus con a bordo nove bambini che risulteranno rapiti. A cercare di scoprire cosa sia accaduto e dove siano ci sarà la giornalista Thalea. La strada del silenzio, episodio 1: uno scuolabus scompare nel nulla La prima puntata de La strada del silenzio in onda il 13 luglio 2022 su Canale 5 si aprirà con il primo episodio dal titolo Senza traccia. In questo episodio, la tranquillità di una piccola cittadina greca sarà sconvolta da un ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 12 luglio 2022) Ladel, la fiction greca liberamente ispirata alla fiaba Il pifferaio di Hamelin inizierà mercoledì 13su Canale 5 alle 21:20. In questa puntata composta da tre episodi, la vita tranquilla di una piccola cittadina greca verrà sconvolta dalla scomparsa di uno scuolabus con a bordo nove bambini che risulteranno rapiti. A cercare di scoprire cosa sia accaduto e dove siano ci sarà la giornalista Thalea. Ladel, episodio 1: uno scuolabus scompare nel nulla La prima puntata de Ladelin onda il 13su Canale 5 si aprirà con il primo episodio dal titolo Senza traccia. In questo episodio, la tranquillità di una piccola cittadina greca sarà sconvolta da un ...

