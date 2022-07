Inter, Beccalossi: ‘Dybala fa la differenza e nessuno lo conosce bene come Marotta’ | Mercato (Di martedì 12 luglio 2022) 2022-07-12 01:49:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex calciatore dell’Inter, Evartisto Beccallossi, ha espresso la propria opinione a un possibile arrivo di Paulo Dybala in nerazzurro. “Dybala è un giocatore straordinario, ha colpi di classe infinita ed è uno che sa risolvere le partite da solo. Sento dire troppe cose su di lui, che è spesso infortunato e non sempre continuo nelle sue prestazioni. Ma Paulo è uno che fa la differenze ed è questa l’unica cosa che conta secondo me. Chiaro che se ci fosse la possibilità di prenderlo, sarebbe un ennesimo colpo super per l’Inter. Io mi fido della società e poi credo che nessuno conosca bene Dybala quanto Marotta. Sarebbe la ciliegina sulla torta. Vedremo cosa accadrà, di ... Leggi su justcalcio (Di martedì 12 luglio 2022) 2022-07-12 01:49:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com:vistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex calciatore dell’, Evartisto Beccallossi, ha espresso la propria opinione a un possibile arrivo di Paulo Dybala in nerazzurro. “Dybala è un giocatore straordinario, ha colpi di classe infinita ed è uno che sa risolvere le partite da solo. Sento dire troppe cose su di lui, che è spesso infortunato e non sempre continuo nelle sue prestazioni. Ma Paulo è uno che fa la differenze ed è questa l’unica cosa che conta secondo me. Chiaro che se ci fosse la possibilità di prenderlo, sarebbe un ennesimo colpo super per l’. Io mi fido della società e poi credo checonoscaDybala quanto Marotta. Sarebbe la ciliegina sulla torta. Vedremo cosa accadrà, di ...

