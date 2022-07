Gianna Nannini: le dita amputate e la storia dell’incidente (Di martedì 12 luglio 2022) Gianna Nannini, le dita amputate e la storia dell’incidente: la triste storia vissuta dalla cantante nel suo passato. Gianna Nannini è sicuramente uno dei giganti della musica italiana, nonché una vera icona femminile del pop rock del nostro paese; con la sua musica ha emozionato milioni di fan e, con la sua personalità, si è spesso fatta portavoce di battaglie sociali, tanto da essere diventata mamma a 54 anni, più di dieci anni fa, di una figlia che cresce insieme all’amore di sempre, la moglie Carla. Il retroscena dell’incidente (foto: Rai Play).La Nannini ha raggiunto la stabilità nella vita privata, così come infiniti successi nella sua carriera; nella sua vita però ha ... Leggi su formatonews (Di martedì 12 luglio 2022), lee la: la tristevissuta dalla cantante nel suo passato.è sicuramente uno dei giganti della musica italiana, nonché una vera icona femminile del pop rock del nostro paese; con la sua musica ha emozionato milioni di fan e, con la sua personalità, si è spesso fatta portavoce di battaglie sociali, tanto da essere diventata mamma a 54 anni, più di dieci anni fa, di una figlia che cresce insieme all’amore di sempre, la moglie Carla. Il retroscena(foto: Rai Play).Laha raggiunto la stabilità nella vita privata, così come infiniti successi nella sua carriera; nella sua vita però ha ...

Pubblicità

MacoursD : Gianna Nannini, Emma & Irene Grandi - I Maschi (Amiche in Arena) - ANNAQuercia : per oggi non si muore, con testo-Gianna Nannini - MovengoAnchio : RT @ANNAQuercia: DIO è MORTO.CON TESTO-GIANNA NANNINI DAL VIVO - Presidente_SP : RT @ANNAQuercia: DIO è MORTO.CON TESTO-GIANNA NANNINI DAL VIVO - ReBerengario : RT @ANNAQuercia: DIO è MORTO.CON TESTO-GIANNA NANNINI DAL VIVO -