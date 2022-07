Draghi | lo strappo M5S e quella frase | «Ne ho piene le tasche»

(Di martedì 12 luglio 2022) L’irritazione del premier per lodel Movimento, che lo ha portato lunedì ad andare a colloquio da Mattarella al Quirinale. Ma continua a cercare una soluzione

Pubblicità

ShootersykEku : Lo strappo di ogni partito al Governo,una presa x il kyull a chi li ha votai...Avete visto cadere #Draghi?… - carovana12 : RT @carovana12: Draghi salito al Colle dopo lo strappo del M5s che si astiene sul Decreto Aiuti alla Camera. La maggioranza numerica c'è an… - fisco24_info : Governo, le mosse di Draghi per cercare di evitare la crisi. Strappo M5s: Draghi oggi incontrerà i sindacati ed è u… - CiaoNando : #crisidigoverno arrivati ad un punto di non ritorno? Mi sembra troppo facile. Con la scissione del bibitaro sembra… - eia58 : RT @carovana12: Draghi salito al Colle dopo lo strappo del M5s che si astiene sul Decreto Aiuti alla Camera. La maggioranza numerica c'è an… -

...da giorni sul governo spingono Marioa salire al Quirinale: un confronto con il capo dello Stato che il premier ha ritenuto indispensabile dopo che alla Camera si è consumato lodel ...Tradotto: dal tavolo con Cgil, Cisl e Uil - al qualelavora tutto il giorno incontrando prima Franco e poi Orlando - arriveranno le prime "risposte concrete" ai temi sollevati "anche" da ...Una girandola di incontri con alcuni ministri, poi il colloquio al Quirinale con Sergio Mattarella. A raccontarla così, visto che nel mezzo ...Il rebus della permanenza M5S in maggioranza non è irrisolvibile. Anzi, Mario Draghi è convinto di avere tra le mani la soluzione giusta per impostare un percorso di ...