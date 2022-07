Di Maio “M5s genera instabilità, dica se sono dentro o fuori” (Di martedì 12 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Imprese, famiglie, lavoratori e pensionati hanno bisogno di risposte e come Paese abbiamo bisogno di stabilità perchè dobbiamo portare a casa dei provvedimenti. Invece ci troviamo nell'ennesima fibrillazione di governo nella quale c'è una forza politica che sta generando instabilità, il M5S, e che sta mettendo a repentaglio degli obiettivi che dobbiamo raggiungere”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. “Il teatrino della politica non serve a nulla – ha aggiunto – sta solo allontanando i cittadini dalle istituzioni. Io sono contento che all'interno del M5S ci siano tanti parlamentari che non condividono la linea di far cadere il governo e mandare il Paese in esercizio provvisorio. Non si può assolutamente agire da irresponsabili in un momento come questo. Ci dicano se ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Imprese, famiglie, lavoratori e pensionati hanno bisogno di risposte e come Paese abbiamo bisogno di stabilità perchè dobbiamo portare a casa dei provvedimenti. Invece ci troviamo nell'ennesima fibrillazione di governo nella quale c'è una forza politica che stando, il M5S, e che sta mettendo a repentaglio degli obiettivi che dobbiamo raggiungere”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di. “Il teatrino della politica non serve a nulla – ha aggiunto – sta solo allontanando i cittadini dalle istituzioni. Iocontento che all'interno del M5S ci siano tanti parlamentari che non condividono la linea di far cadere il governo e mandare il Paese in esercizio provvisorio. Non si può assolutamente agire da irresponsabili in un momento come questo. Cino se ...

