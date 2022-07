Cosa Nostra allunga le mani sull’economia palermitana. Sette persone arrestate per aver favorito il clan Pagliarelli (Di martedì 12 luglio 2022) Cosa Nostra allunga le mani sull’economia palermitana. A scoprirlo la Guardia di finanza che ha eseguito 7 misure cautelari oltre al sequestro di società e beni per 5 milioni di euro. Due le persone fine in carcere, due agli arresti domiciliari e tre hanno ricevuto il divieto di esercitare attività imprenditoriali per un anno. La Direzione Distrettuale Antimafia contesta loro, a vario titolo, il concorso esterno in associazione mafiosa e l’intestazione fittizia con l’aggravante di avere agevolato Cosa Nostra. L’inchiesta che ha svelato come Cosa Nostra allunga le mani sull’economia palermitana Le cinque società poste ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 12 luglio 2022)le. A scoprirlo la Guardia di finanza che ha eseguito 7 misure cautelari oltre al sequestro di società e beni per 5 milioni di euro. Due lefine in carcere, due agli arresti domiciliari e tre hanno ricevuto il divieto di esercitare attività imprenditoriali per un anno. La Direzione Distrettuale Antimafia contesta loro, a vario titolo, il concorso esterno in associazione mafiosa e l’intestazione fittizia con l’aggravante die agevolato. L’inchiesta che ha svelato comeleLe cinque società poste ...

