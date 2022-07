Chi è la fidanzata di Achille Lauro | ecco Francesca | “Lei è il mio motore”

(Di martedì 12 luglio 2022), la misteriosadi, conduce una vita lontana dai riflettori. L’unica occasione in cui i due sono stati paparazzati insieme, in atteggiamenti piuttosto affettuosi, risale al compleanno del rapper. Il cantante, infatti, aveva deciso di festeggiare il suo compleanno sulle spiagge di Sabaudia e proprio lì i fotografi del settimanale Chi lo hanno immortalato insieme a quella che, fino a prova contraria, sarebbe la misteriosa. È stato il cantante a rivelare a Mara Venier nel salotto di Domenica In, che è ormai da anni felicemente fidanzato da anni con una ragazza sua coetanea del tutto estranea al mondo della musica e della televisione che si chiama, appunto,. Lae ...

Pubblicità

FCassone74it : RT @AngeloPasquare1: @PaoloBorg @EnricoLetta Purtroppo Letta sta facendo la figura di chi si dichiara fidanzato senza che la fidanzata lo s… - CGlonfoni : RT @AngeloPasquare1: @PaoloBorg @EnricoLetta Purtroppo Letta sta facendo la figura di chi si dichiara fidanzato senza che la fidanzata lo s… - PaoloBorg : RT @AngeloPasquare1: @PaoloBorg @EnricoLetta Purtroppo Letta sta facendo la figura di chi si dichiara fidanzato senza che la fidanzata lo s… - 4ihJk : raga chi di voi non sapeva che io fossi fidanzata ?????? - Giornaleditalia : #alessiolapadula Chi è Alessio La Padula: età, tutto su Ilary Blasi, ex fidanzata, Elena D'Amario-FOTO -

Justin Quiles e Fred De Palma/ Ecco come è nata Romance BEATRICE VENDRAMIN,DI FRED DE ...tra shooting fotografici e apparizioni su riviste di moda è in realtà già da anni un nome noto a...Piera Bassino:è e perché è famosa. Piera Bassino è la donna con cui Pippo Franco ha condiviso ...in occasione della sua partecipazione a Temptation Island su Canale 5 insieme alla sua ex,...Giulio Pinali è un pallavolista italiano, nato a Bologna il 2 aprile 1997, segno zodiacale Ariete, è alto un metro e novantotto centimetri, peso non disponibile ed ha occhi e capelli castani. Tatuaggi ...Beatrice Vendramin è fidanzata con Fred De Palma La coppia sta assieme nonostante la forte differenza d'età. Il rapper: "Ho perso la testa per lei" ...