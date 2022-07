BALLANDO CON LE STELLE: NINO D’ANGELO IN PISTA DOPO IL “MIRACOLO” DI NAPOLI (Di martedì 12 luglio 2022) A BALLANDO con le STELLE ci sono le STELLE, quelle vere. Milly Carlucci avrebbe messo a segno un nuovo colpaccio, convincendo NINO D’ANGELO a scendere in PISTA come concorrente. Si aggiunge a Iva Zanicchi, l’unica concorrente ufficiale per sua stessa ammissione, e ai tanti indiziati come Gabriel Garko, Nancy Brilli, Bianca Guaccero, Eva Robin’s e Lilith Primavera, la nuova icona di Ferzan Özpetek. Ieri migliaia di voi mi avete mandato questo video molto emozionante. Mi sono messo in contatto subito con questa mamma meravigliosa e nel pomeriggio stesso ho parlato tramite videochiamata direttamente con Sergio, il mio grande fan. Sono ancora emozionato ed è incredibile ciò’ che riesce a fare la musica. Così il popolare cantante, tra i miti viventi della musica napoletana, ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 12 luglio 2022) Acon leci sono le, quelle vere. Milly Carlucci avrebbe messo a segno un nuovo colpaccio, convincendoa scendere income concorrente. Si aggiunge a Iva Zanicchi, l’unica concorrente ufficiale per sua stessa ammissione, e ai tanti indiziati come Gabriel Garko, Nancy Brilli, Bianca Guaccero, Eva Robin’s e Lilith Primavera, la nuova icona di Ferzan Özpetek. Ieri migliaia di voi mi avete mandato questo video molto emozionante. Mi sono messo in contatto subito con questa mamma meravigliosa e nel pomeriggio stesso ho parlato tramite videochiamata direttamente con Sergio, il mio grande fan. Sono ancora emozionato ed è incredibile ciò’ che riesce a fare la musica. Così il popolare cantante, tra i miti viventi della musica napoletana, ...

