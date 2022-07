Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi presto genitori: svelato il sesso del bebè (Di lunedì 11 luglio 2022) Ci sono gender reveal party discutibili e discussi, ma fortunatamente non è stato il caso di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. I futuri genitori, conosciuti all’interno di Uomini e Donne, aspettano il loro primo bebè e in queste ore hanno scoperto il sesso. Una grande emozione e tanta gioia. Maschio o femmina? La coppia nata L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 11 luglio 2022) Ci sono gender reveal party discutibili e discussi, ma fortunatamente non è stato il caso di. I futuri, conosciuti all’interno di, aspettano il loro primoe in queste ore hanno scoperto il. Una grande emozione e tanta gioia. Maschio o femmina? La coppia nata L'articolo

rubio_chef : Solo a giugno gli occupanti nazisti dell’esperimento coloniale d’occupazione e apartheid israeliano hanno arrestato… - GiuseppeConteIT : Esprimo la più sentita vicinanza mia e del @Mov5Stelle alle famiglie delle vittime della tragedia della #Marmolada.… - ladyonorato : SPAGNA: Non c'è mai stato un tasso di decessi così alto in maggio e giugno negli over 75, tutti tridosati. Il 66% s… - infoitsport : Uomini e donne, Armando Incarnato preso in giro per i suoi look: la reazione - Angela770120 : C’è una spiaggia in cui uomini e donne sono separati da un muro bianco, lungo 74 metri e alto 3. Lo stabilimento b… -