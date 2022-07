Ucraina, in un libro il racconto in prima linea di Biloslavo (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – Un racconto in prima linea del conflitto che sta sconvolgendo il Vecchio continente e che sta ridisegnando i nuovi equilibri mondiali. Esce in libreria ‘Ucraina. Nell’inferno dell’ultima guerra d’Europa’ (Signs publishing), l’ultimo libro di Fausto Biloslavo, inviato di guerra de ilGiornale, Mediaset e Panorama. Un libro che sembra un film, o. meglio, una serie tv per la velocità e semplicità di scrittura, per la capacità di far emergere dal testo le storie e i personaggi, ma che racconta una storia tragicamente reale. Biloslavo porta il lettore in mezzo ai legionari arrivati da tutto il mondo, Italia compresa, agli ‘uomini neri’ del Battaglione Azov, consegnati alla storia dall’epica resistenza a Mariupol, ai veterani del Donbass, ai ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – Unindel conflitto che sta sconvolgendo il Vecchio continente e che sta ridisegnando i nuovi equilibri mondiali. Esce in libreria ‘. Nell’inferno dell’ultima guerra d’Europa’ (Signs publishing), l’ultimodi Fausto, inviato di guerra de ilGiornale, Mediaset e Panorama. Unche sembra un film, o. meglio, una serie tv per la velocità e semplicità di scrittura, per la capacità di far emergere dal testo le storie e i personaggi, ma che racconta una storia tragicamente reale.porta il lettore in mezzo ai legionari arrivati da tutto il mondo, Italia compresa, agli ‘uomini neri’ del Battaglione Azov, consegnati alla storia dall’epica resistenza a Mariupol, ai veterani del Donbass, ai ...

