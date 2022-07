Torino, partenza per l’Austria: nel pomeriggio il primo allenamento (Di lunedì 11 luglio 2022) Il Torino parte oggi per il ritiro in Austria dove la squadra di Juric si preparerà alla nuova stagione, nel pomeriggio il primo allenamento Il Torino si appresta a partire per l’Austria dove avrà sede il ritiro dei granata. Juric e la squadra andranno a Bad Leonfelden dove prepareranno la nuova stagione. L’arrivo e poi l’allenamento previsto per il primo pomeriggio di oggi. Niente sosta, il Torino corre verso la prossima Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 luglio 2022) Ilparte oggi per il ritiro in Austria dove la squadra di Juric si preparerà alla nuova stagione, nelilIlsi appresta a partire perdove avrà sede il ritiro dei granata. Juric e la squadra andranno a Bad Leonfelden dove prepareranno la nuova stagione. L’arrivo e poi l’previsto per ildi oggi. Niente sosta, ilcorre verso la prossima Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

