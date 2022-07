Social freezing | perché preservare la fertilità è una scelta che rende più libere le donne

Leggi su amica

(Di lunedì 11 luglio 2022) Il momento giusto per fare un figlio? Per molte, sempre più spesso, non coincide con quello segnato dai ritmi dell’orologio biologico. Grazie ai progressi scientifici, tuttavia, oggi lepossono scegliere dila, mettendo al sicuro il desiderio di diventare madri“la, un tema sempre più importante. Nell’età in cui un tempo si facevano figli, infatti, oggi lehanno la possibilità di realizzarsi professionalmente, di puntare a obiettivi di carriera e di indipendenza economica, spesso a fronte di lunghi percorsi di studio, che portano a rimandare la maternità. – Afferma Daniela Galliano Direttrice Clinica PMA IVI Roma, Specialista in Ginecologia, Ostetricia e Medicina della Riproduzione – Senza contare che ladi ...