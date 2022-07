Ovet | 50 anni di opportunità per viaggiare insieme

(Di lunedì 11 luglio 2022) Dal 1972 l’agenzia-tour operator di Bergamo organizza viaggi personalizzati: dai pellegrinaggi in Terra Santa ai pacchetti tutto compreso in Italia e nel mondo. E per l’versario della fondazione tante nuove offerte da non perdere

Pubblicità

L'Eco di Bergamo

Dal 1972 l’agenzia-tour operator di Bergamo organizza viaggi personalizzati: dai pellegrinaggi in Terra Santa ai pacchetti tutto compreso in Italia e nel mondo. E per l’anniversario della fondazione t ...Per la prima volta arriva a Pontedera la Festa American Western. L’epopea della conquista dell’Ovet negli Stati Uniti, che vive nell’immaginario di intere generazioni in tutto il mondo, fa da sfondo a ...