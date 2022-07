MCU: i temi della fase 4 secondo il produttore Richie Palmer (Di lunedì 11 luglio 2022) Che la narrazione della Marvel all’interno del suo multiverso cinematografico e seriale avesse preso un’altra direzione è cosa abbastanza certa. Con la sconfitta del più grande pericolo dell’universo, Thanos, le minacce che tengono sotto scacco l’esistenza umana (e non solo) sono di entità ben diversa. E più che una spada di Damocle sempre presente, l’oscurità viene da dentro, in un certo senso. secondo il capo di produzione e sviluppo dei Marvel Studios, Richie Palmer, la quarta fase ha un tono più malinconico perché imprescindibilmente legata alla fase precedente. Una fase di reazione che preannuncia una rinascita grandiosa. Ma riuscirà la Marvel a diventare una fenice rinata dalle ceneri e non l’ombra di un grande passato? Una reazione agli eventi di Infinity War ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 11 luglio 2022) Che la narrazioneMarvel all’interno del suo multiverso cinematografico e seriale avesse preso un’altra direzione è cosa abbastanza certa. Con la sconfitta del più grande pericolo dell’universo, Thanos, le minacce che tengono sotto scacco l’esistenza umana (e non solo) sono di entità ben diversa. E più che una spada di Damocle sempre presente, l’oscurità viene da dentro, in un certo senso.il capo di produzione e sviluppo dei Marvel Studios,, la quartaha un tono più malinconico perché imprescindibilmente legata allaprecedente. Unadi reazione che preannuncia una rinascita grandiosa. Ma riuscirà la Marvel a diventare una fenice rinata dalle ceneri e non l’ombra di un grande passato? Una reazione agli eventi di Infinity War ...

Pubblicità

radavelid : @max_the_wicked Eh per quello, lo hanno usato per una battaglia e via, nothing else, anche perché dai fumetti potev… -