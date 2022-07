Mara Venier | come non l’avete mai vista | scelta inaspettata

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 11 luglio 2022)è una donna di straordinaria vitalità e vivacità. Teoricamente in vacanza è in realtà sempre al centro della scena. Ed ora la potrete vederenon mai… Teoricamente dovrebbe essere in vacanza dopo un’altra grande stagioneconduttrice di Domenica in. Ma è sempre in uno stato di febbrile e gioioso movimento. Non conta molto se siano poi impegni di lavorola conduzione della serata del Premio Biagio Agnes o Una Voce per Padre Pio o partecipazioni a piacevoli eventi.-Altranotizia.it (Fonte: Google)E dopo aver celebrato un matrimonio, quello tra Alberto Matano e Riccardo Mannino, eccola ospite prestigiosa della sfilata di Valentino. Tra poco potrete ammirare unain una ...