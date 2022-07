Lancia Ypsilon é piccola maneggevole ed elegante: La trovi in città anche presso le Concessionarie di auto usate (Di lunedì 11 luglio 2022) Alcune vetture disponibili sul mercato da molti anni hanno riscosso un ampio successo, tanto da diventare quasi iconiche. Una di queste è sicuramente la Lancia Ypsilon, che pur avendo vissuto alcuni importanti restyling mantiene nel tempo il suo stile unico, così come una vasta schiera di appassionati. Oggi la puoi trovare anche di seconda mano, a prezzo contenuto e con tutte le sue peculiarità. Una Ypsilon di seconda mano Perfetta come prima autoPer giovani e meno giovani La principale caratteristica della Ypsilon che la fa amare da molte persone è il fatto che sia particolarmente alla moda. La casa italiana ha negli anni puntato molto sulla Ypsilon, cercando di renderla unica per il suo stile e il suo aspetto estetico. Sotto sotto però non è solo l’estetica ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 11 luglio 2022) Alcune vetture disponibili sul mercato da molti anni hanno riscosso un ampio successo, tanto da diventare quasi iconiche. Una di queste è sicuramente la, che pur avendo vissuto alcuni importanti restyling mantiene nel tempo il suo stile unico, così come una vasta schiera di appassionati. Oggi la puoi trovaredi seconda mano, a prezzo contenuto e con tutte le sue peculiarità. Unadi seconda mano Perfetta come primaPer giovani e meno giovani La principale caratteristica dellache la fa amare da molte persone è il fatto che sia particolarmente alla moda. La casa italiana ha negli anni puntato molto sulla, cercando di renderla unica per il suo stile e il suo aspetto estetico. Sotto sotto però non è solo l’estetica ...

Pubblicità

kleine_birne : Chi ha ideato lo spot della #Lancia Ypsilon con Cristiana Capotondi ha per caso letto 'L'Attraversaspecchi'? Me lo… - LaVoceRedazione : Le due vittime e due feriti erano a bordo di una Lancia Ypsilon che viaggiava verso San Mauro Torinese, mentre il b… - FargoJerry_ : Lancia Ypsilon, canzoni Punk rock del Pregno e paesaggi Sardi… TO THE MOON! ???? - ClubAlfaIt : Nuova #Lancia Ypsilon: un nuovo render ipotizza il suo aspetto #NuoviModelliLancia - businessonlinei : Nuova Lancia Ypsilon 2022-2023, una delle city car più attese prende forma -