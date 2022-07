Juventus-Bayern, com’è andato l’incontro per Matthijs de Ligt (Di lunedì 11 luglio 2022) Nella giornata di lunedì è andato in scena l’incontro tra il Bayern Monaco e la Juventus per parlare del futuro di Matthijs de Ligt. Un blitz italiano durato pochissime ore con il ds dei bavaresi Hasan Salihamidzic che ha voluto incontrare di persona i vertici bianconeri per provare ad accelerare la trattativa per il difensore olandese ma anche Rafaela Pimenta, agente del ragazzo. Arrivato all’aeroporto di Torino nel primo pomeriggio, l’ex bianconero è tornato in Germania dopo poche ore. Intercettato prima di decollare, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Interlocutorie, come è normale sia in questa fase centrale della trattativa: «Abbiamo parlato, vediamo. De Ligt è più vicino o più lontano? Non posso dire niente. Se c’è un po’ di ottimismo da parte nostra? Sempre». ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 luglio 2022) Nella giornata di lunedì èin scenatra ilMonaco e laper parlare del futuro dide. Un blitz italiano durato pochissime ore con il ds dei bavaresi Hasan Salihamidzic che ha voluto incontrare di persona i vertici bianconeri per provare ad accelerare la trattativa per il difensore olandese ma anche Rafaela Pimenta, agente del ragazzo. Arrivato all’aeroporto di Torino nel primo pomeriggio, l’ex bianconero è tornato in Germania dopo poche ore. Intercettato prima di decollare, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Interlocutorie, come è normale sia in questa fase centrale della trattativa: «Abbiamo parlato, vediamo. Deè più vicino o più lontano? Non posso dire niente. Se c’è un po’ di ottimismo da parte nostra? Sempre». ...

