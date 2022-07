Inter, Dzeko scalpita: arrivato in ritiro ad Appiano Gentile due giorni prima (Di lunedì 11 luglio 2022) Edin Dzeko è già arrivato ad Appiano Gentile per il ritiro dei nerazzurri. Il bosniaco era atteso entro mercoledì, data ultima per il ritorno dei nazionali, ma ha deciso di anticipare di due giorni rispetto alla deadline e di mettersi già al lavoro agli ordini di Simone Inzaghi. Il centravanti, chiuso da Lautaro, Lukaku e dall’ancora possibile arrivo di Dybala, è dato in partenza, ma intanto scalpita ed è già tornato ad allenarsi in attesa degli sviluppi di mercato. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 luglio 2022) Edinè giàadper ildei nerazzurri. Il bosniaco era atteso entro mercoledì, data ultima per il ritorno dei nazionali, ma ha deciso di anticipare di duerispetto alla deadline e di mettersi già al lavoro agli ordini di Simone Inzaghi. Il centravanti, chiuso da Lautaro, Lukaku e dall’ancora possibile arrivo di Dybala, è dato in partenza, ma intantoed è già tornato ad allenarsi in attesa degli sviluppi di mercato. SportFace.

Franco93197864 : RT @marifcinter: Anche Inter conferma: Edin Dzeko si è aggregato nel pomeriggio alla squadra ad Appiano Gentile ???? - inter_pictures : @MatteoBarzaghi @__mat_01 Corretto, ma allora ti chiedo una cosa. L’Inter può liquidare Sanchez, cedere Pinamonti e… - GianfrancoTito8 : @news24_inter Dzeko sarebbe l'ideale come vice Vlahovic. Non è più giovanissimo come attaccante,ma i suoi goals li… - coraline222222 : RT @FcInterNewsit: Sky - Dzeko ha voglia di Inter: arrivo ad Appiano in netto anticipo. Era atteso mercoledì - DaniloBatresi : RT @marifcinter: Anche Inter conferma: Edin Dzeko si è aggregato nel pomeriggio alla squadra ad Appiano Gentile ???? -