(Di lunedì 11 luglio 2022) Beppe, ex calciatore rossonero, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'Pianeta' su temi die non solo

Pubblicità

PianetaMilan : #Incocciati: “#Milan, con #Ziyech salto di qualità. #Calciomercato? Il bello deve venire” @PianetaMilan #ACMilan… -

Pianeta Milan

Tanto entusiasmo insomma grazie anche alla presenza in panchina del beniamino di casa Beppe, ex bomber dele del Napoli di Maradona. Dopo un 12° ed un 13° posto, la stagione scorsa è ...Lo stesso vale in attacco per Giuseppe, ex Napoli e, poi assessore a Fiuggi con il centrodestra. Sempre in attacco il tridente è completato da due eletti: Giulio Ebagua, Torino n B e ... Incocciati: “Milan, con Ziyech salto di qualità. Mercato Il bello deve venire” I presidente della LND: «Stiamo affrontando il problema. Come tesserati stiamo tornando al periodo pre-pandemia». Il telecronista Rai della Nazionale: «Gli allenatori pensano più alle loro carriere e ...