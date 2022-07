Francesco Totti e Ilary Blasi: Questa Volta E’ Finita Davvero! (Di lunedì 11 luglio 2022) La favola d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi è Finita. Dopo 17 anni, il loro matrimonio è giunto al capolinea. E’ quanto riferisce il sito Dagospia, che ha pure rivelato che a breve, arriverà l’annuncio ufficiale dei diretti interessati. Ulteriore conferma della rottura, è il fatto che l’ex capitano giallorosso abbia già una nuova compagna. Ecco gli aggiornamenti sulla vicenda! E’ finito il matrimonio tra Ilary e Francesco Totti Il matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è giunto al capolinea. La notizia bomba è stata riportata per prima da Dagospia. Secondo il portale di Roberto D’Agostino, a breve i due dirameranno un comunicato congiunto con il quale annunceranno ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 11 luglio 2022) La favola d’amore tra. Dopo 17 anni, il loro matrimonio è giunto al capolinea. E’ quanto riferisce il sito Dagospia, che ha pure rivelato che a breve, arriverà l’annuncio ufficiale dei diretti interessati. Ulteriore conferma della rottura, è il fatto che l’ex capitano giallorosso abbia già una nuova compagna. Ecco gli aggiornamenti sulla vicenda! E’ finito il matrimonio traIl matrimonio traè giunto al capolinea. La notizia bomba è stata riportata per prima da Dagospia. Secondo il portale di Roberto D’Agostino, a breve i due dirameranno un comunicato congiunto con il quale annunceranno ...

trash_italiano : Secondo Dagospia, questa sera Ilary Blasi e Francesco Totti comunicheranno pubblicamente la loro decisione di separarsi in modo consensuale. - trash_italiano : Il comunicato di Ilary Blasi e Francesco Totti dovrebbe uscire alle ore 19 di questa sera. - fanpage : Francesco Totti e Ilary Blasi a un passo dalla separazione. L'annuncio della rottura, stando alle indiscrezioni, do… - COLDVPLAYS : RT @yleniaindenial1: si sono riunite Paola e Chiara ma divorziano Francesco Totti e Ilary Blasi - iitsmegiulia : RT @ange_limone: CHIUNQUE ALTRO STAREBBE IN ANSIA PER DRAGHI DA MATTARELLA IN ATTESA DI SAPERE COSA STIA SUCCEDENDO MA NOI ITALIANI STIAMO… -