Erdogan a Putin | aprire i corridoi del grano nel Mar Nero

"E' giunto il momento di agire per attuare il piano per la creazione di corridoi per l'esportazione del grano" ucraino. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayypa Vladimirnel corso della conversazione telefonica odierna. I due leader, ha riferito la presidenza turca, "hanno discusso della situazione in Siria, della situazione in Ucraina alla ...Sempre in mattinata, inoltre, durante il colloquio telefonico tra il presidente russo Vladimire il leader della Bielorussia Alexander Lukashenko "è stato posto l'accento sulla situazione in ..."E' giunto il momento di agire per attuare il piano per la creazione di corridoi per l'esportazione del grano" ucraino. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyp Erdogan a Vladimir Putin nel corso d ...''Attuare piano per la creazione di corridoi per l'esportazione del grano ucraino'', ha detto il presidente turco Recep Tayyp Erdogan a Vladimir Putin.