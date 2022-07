“È possibile che i risultati dell’amniocentesi siano sbagliati?” (Di lunedì 11 luglio 2022) Buongiorno dottore, ho bisogno di fare chiarezza e di capire come devo comportarmi. Ho dovuto fare l’amniocentesi per risultato positivo al Bitest, risultato confermato dall’amniocentesi per la trisomia 21 (il risultato è quello veloce perché quello dei 15 ancora deve arrivare). Io ho chiesto di rifare l’amniocentesi, ma mi hanno detto che è inutile perché è impossibile che sbagli. Io ora mi chiedevo: è davvero così? Io vorrei avere la certezza al 200%, possibile che non ci sia un modo per poter ripetere l’esame? Grazie mille L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 11 luglio 2022) Buongiorno dottore, ho bisogno di fare chiarezza e di capire come devo comportarmi. Ho dovuto fare l’amniocentesi per risultato positivo al Bitest, risultato confermato dall’amniocentesi per la trisomia 21 (il risultato è quello veloce perché quello dei 15 ancora deve arrivare). Io ho chiesto di rifare l’amniocentesi, ma mi hanno detto che è inutile perché è imche sbagli. Io ora mi chiedevo: è davvero così? Io vorrei avere la certezza al 200%,che non ci sia un modo per poter ripetere l’esame? Grazie mille L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

