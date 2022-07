Covid Italia, Costa: “Non si torna indietro, no misure restrittive” (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – “Al momento il governo non torna indietro e non ci saranno misure restrittive” anti-Covid. A precisarlo il sottosegretario alla Salute Andrea Costa nel suo intervento a ‘Mattino Cinque’ su Canale 5, rispondendo alla domanda sull’aumento dei contagi. “Di fatto siamo di fronte a una estate senza restrizioni, dobbiamo condividere con la pandemia anche perché il contagio zero è irraggiungibile. Dobbiamo poi attenzionare il livello di occupazione dei nostri ospedali e non il numero dei contagi quindi prudenza ma non paura. Le terapie intensive sono al 4% e ampiamente sotto controllo, è un dato positivo e dimostra che il vaccino ci ha protetto dalla malattia grave”, ha sottolineato. “Fare previsioni è difficile. Chi afferma che ottobre sarà apocalittico non fa il bene del ... Leggi su italiasera (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – “Al momento il governo none non ci saranno” anti-. A precisarlo il sottosegretario alla Salute Andreanel suo intervento a ‘Mattino Cinque’ su Canale 5, rispondendo alla domanda sull’aumento dei contagi. “Di fatto siamo di fronte a una estate senza restrizioni, dobbiamo condividere con la pandemia anche perché il contagio zero è irraggiungibile. Dobbiamo poi attenzionare il livello di occupazione dei nostri ospedali e non il numero dei contagi quindi prudenza ma non paura. Le terapie intensive sono al 4% e ampiamente sotto controllo, è un dato positivo e dimostra che il vaccino ci ha protetto dalla malattia grave”, ha sottolineato. “Fare previsioni è difficile. Chi afferma che ottobre sarà apocalittico non fa il bene del ...

