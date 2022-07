(Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – Milano, 11/07/2022 –valute, Bitcoin e: non tutti padroneggiano questi concetti e questi nomi, generando a volte una confusione che può, però, trovare facilmente una soluzione. Se si è dunque interessati al mondovalute virtuali, è il caso di procedere facendo un’opportuna distinzione tra i concetti che riguardano questo mondo, per la maggior parte ancora da esplorare. L’estrazione di bitcoin, che è ciò che viene definito, è un’operazione che si lega direttamente alla potenza di calcolo dei partecipanti alla rete, che desiderano aggiungere blocchi alla cosiddetta blockchain, in un’operazione che, per l’appunto, permette di avere un ritorno di parte della quantità di moneta virtuale generata. Ovviamente, maggiore è la potenza di calcolo investita nella rete, maggiore sarà il ...

Pubblicità

LocalPage3 : Ci serve un mining delle cripto che sia davvero sostenibile -

Adnkronos

La scuola sempre più votata all'innovazione digitale.con urgenza una nuova figura professionale per la smart school ed ecco che arriva l'offerta ... dal dataai 3D renderings, fino alle ......Verified ® software at the heart of its platform and facilitates crypto trading via a self -... It operates an industrial scale cryptocurrencyfacility in the United States powered ... Ci serve un mining delle cripto che sia davvero sostenibile