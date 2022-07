Catherine Spaak: chi sono i suoi figli Sabrina e Gabriele avuti da due matrimoni diversi (Di lunedì 11 luglio 2022) Catherine Spaak aveva parlato della sua vita privata e di conseguenza anche dei suoi figli nel corso di una recente intervista rilasciata nel salotto di Caterina Balivo lo scorso anno. Catherine Spaak: chi sono i suoi figli Sabrina e Gabriele La primogenita si chiama Sabrina Capucci ed è nata dal primo matrimonio con Fabrizio Capucci con il quale Catherine Spaak è stata dal 1963 al 1971. Il secondo invece si chiama Gabriele Guidi Ed è figlio di Johnny Dorelli. Entrambi sono molto affiatati, pur non essendo figli dello stesso padre e amano la loro mamma Di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 11 luglio 2022)aveva parlato della sua vita privata e di conseguenza anche deinel corso di una recente intervista rilasciata nel salotto di Caterina Balivo lo scorso anno.: chiLa primogenita si chiamaCapucci ed è nata dal primoo con Fabrizio Capucci con il qualeè stata dal 1963 al 1971. Il secondo invece si chiamaGuidi Ed èo di Johnny Dorelli. Entrambimolto affiatati, pur non essendodello stesso padre e amano la loro mamma Di ...

