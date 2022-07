Bernie Ecclestone accusato di frode fiscale in Gran Bretagna (Di lunedì 11 luglio 2022) Accusa pesante nei confronti dell’ex presidente della Formula 1 Bernie Ecclestone. Il reato in questione è frode fiscale in Gran Bretagna. Secondo gli investigatori, il 91enne uomo d’affari non ha dichiarato beni all’estero che pare superino i 400 milioni di sterline, l’equivalente di 472,348 milioni di euro. “Questo fa seguito a un’indagine penale complessa e di portata mondiale condotta dal Fraud Investigation Service dell’HMRC“, ha riferito Simon York, direttore del Fraud Investigation Service dell’Her Majesty’s Revenue and Customs. Da par suo Ecclestone ha denunciato il fatto che l’HMRC non aveva rispettato un accordo stipulato nel 2008 sul “Bambino Trust”, istituito a beneficio dell’ex moglie Slavica e delle figlie Tamara e Petra, e che era pronto per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Accusa pesante nei confronti dell’ex presidente della Formula 1. Il reato in questione èin. Secondo gli investigatori, il 91enne uomo d’affari non ha dichiarato beni all’estero che pare superino i 400 milioni di sterline, l’equivalente di 472,348 milioni di euro. “Questo fa seguito a un’indagine penale complessa e di portata mondiale condotta dal Fraud Investigation Service dell’HMRC“, ha riferito Simon York, direttore del Fraud Investigation Service dell’Her Majesty’s Revenue and Customs. Da par suoha denunciato il fatto che l’HMRC non aveva rispettato un accordo stipulato nel 2008 sul “Bambino Trust”, istituito a beneficio dell’ex moglie Slavica e delle figlie Tamara e Petra, e che era pronto per ...

