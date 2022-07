Atalanta, un Boga che fa gol può ridare fiato all’attacco (Di lunedì 11 luglio 2022) Clusone. Se l’Atalanta vuol tornare a essere l’Atalanta del Gasp che ci ha fatto divertire, deve recuperare i gol che ha perso nelle ultime due stagioni: ne ha fatti 65 nell’ultimo campionato contro i 90 della stagione precedente quando è arrivata terza e i 98 del 2019-20, sempre al terzo posto. Un po’ meno ne ha realizzati nel 2018-19 (77), quando è ancora arrivata al terzo posto. Comunque, a prescindere dal piazzamento Champions, che è stato una conquista straordinaria e forse (speriamo di no) irripetibile, nel Dna dell’Atalanta di Gasperini c’è la vocazione a fare tanti gol. E da lì bisogna ripartire, su questo punto ha anche insistito sempre Gasperini: mercato? Datemi un attaccante, anche due, che dietro mi arrangio, non è un problema. E infatti ha inventato la soluzione de Roon, più volte riproposta e Marten, che risponde sempre ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 11 luglio 2022) Clusone. Se l’vuol tornare a essere l’del Gasp che ci ha fatto divertire, deve recuperare i gol che ha perso nelle ultime due stagioni: ne ha fatti 65 nell’ultimo campionato contro i 90 della stagione precedente quando è arrivata terza e i 98 del 2019-20, sempre al terzo posto. Un po’ meno ne ha realizzati nel 2018-19 (77), quando è ancora arrivata al terzo posto. Comunque, a prescindere dal piazzamento Champions, che è stato una conquista straordinaria e forse (speriamo di no) irripetibile, nel Dna dell’di Gasperini c’è la vocazione a fare tanti gol. E da lì bisogna ripartire, su questo punto ha anche insistito sempre Gasperini: mercato? Datemi un attaccante, anche due, che dietro mi arrangio, non è un problema. E infatti ha inventato la soluzione de Roon, più volte riproposta e Marten, che risponde sempre ...

