(Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Importanti novità per ledidei quartieri nord di, in modo particolare per quelli del post terremoto del 1980 di via Ansaldo che dovrebbero essere i primi ad essere abbattuti e ricostruiti. Lo ha annunciato la commissione urbanistica del Comune presieduta dal consigliere Massimo Pepe la scorsa settimana. Tempi brevi, quindi, sono stati promessi per la conclusione del primo lotto del progetto che mira a dare una nuova linfa a quartieri come Chiaiano, Scampia, Piscinola e Marianella. I primi 60 alloggi saranno pronti, secondo la stima della dirigente del ServizioPaola Cerotto, per l’aprile del 2023. Questa tempistica ...

... o meglio la parte laterale che mai il Conservatorio ha utilizzato, potrebbe servire al Comune per ospitare gli alunni di quelle scuole che a breve saranno interessate da... Maurizio Fugatti, prospetta il ricorso agli. Stiamo valutando in sede legale se può ... secondo ledovuta a un 'branco di lupi', ripete quel che ha già più volte affermato in ... Abbattimenti e ricostruzioni per le case di edilizia residenziale pubblica a Napoli, ecco dove Tempi brevi per la conclusione del primo lotto del progetto di abbattimento e ricostruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in via Giovanni Ansaldo, nel territorio della Municipalità 8. I ...