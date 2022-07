Wimbledon 2022, Rybakina sul trono d’erba: sconfitta Jabeur (Di domenica 10 luglio 2022) Il pronostico che viene doppiamente (e puntualmente) sconfessato. La finale del torneo più importante su superficie erbosa aveva accolto nella sua calda culla due tenniste che, ad inizio manifestazione, non godevano dei favori dei bookmakers per l’approdo all’ultimo atto. La finalissima, poi, si è espressa legiferando la vittoria dell’atleta meno quotata delle due: Wimbledon 2022 è nelle mani di Elena Rybakina, la tennista nata in Russia ma naturalizzata kazaka. Un vero smacco per gli organizzatori della contesa che, dopo la guerra in Ucraina portata da Vladimir Putin, avevano estromesso tutti gli sportivi russi e bielorussi dalla competizione. Occasione persa, invece, per Ons Jabeur. Wimbledon 2022, Rybakina si prende lo scettro della categoria femminile Elena ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 luglio 2022) Il pronostico che viene doppiamente (e puntualmente) sconfessato. La finale del torneo più importante su superficie erbosa aveva accolto nella sua calda culla due tenniste che, ad inizio manifestazione, non godevano dei favori dei bookmakers per l’approdo all’ultimo atto. La finalissima, poi, si è espressa legiferando la vittoria dell’atleta meno quotata delle due:è nelle mani di Elena, la tennista nata in Russia ma naturalizzata kazaka. Un vero smacco per gli organizzatori della contesa che, dopo la guerra in Ucraina portata da Vladimir Putin, avevano estromesso tutti gli sportivi russi e bielorussi dalla competizione. Occasione persa, invece, per Onssi prende lo scettro della categoria femminile Elena ...

