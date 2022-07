Veronica Ruggeri | chi è l’inviata de Le Iene che ha partecipato a Miss Italia | carriera e vita privata | gli ex fidanzati

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 10 luglio 2022) Tutti conosciamo la bella e affascinante, l’ex finalista dioggi inviata speciale del programma Le, per il quale realizza interessanti e coinvolgenti servizi.ha fatto parlare di sé anche per l’accesasentimentale, che per qualche tempo l’ha vista legata a Piero Barone, il cantante del trio Il Volo. Chi è: l’inizio cone il lavoro in tv Ma chi è dunque? La bella ex, alta 1,74 per 60 kg di peso, è nata il 14 maggio 1991 a Borgotaro, in provincia di Parma e sin da giovanissima è stata un’appassionata di basket, sport che ha sempre praticato mentre ...