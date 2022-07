Spalletti su Politano: “La situazione attuale l’ha creata da solo” (Di domenica 10 luglio 2022) Luciano Spalletti ha parlato della questione che riguarda Matteo Politano. Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa durante il ritiro estivo della SSC Napoli. Tra … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 10 luglio 2022) Lucianoha parlato della questione che riguarda Matteo. Lucianoè intervenuto in conferenza stampa durante il ritiro estivo della SSC Napoli. Tra … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

Pasqual01350178 : @Chiariello_CS Su fabian perché ancora nessuna offerta fatta direttore ? Se non rinnova lo mettono in tribuna o fa… - VincyDevi : @naptam_10 E nel frattempo Spalletti ha ribadito che Meret è Politano non gki garantirà la titolarità ….ennesima bo… - VincyDevi : @VincenzoFusco69 Scusate ma che ci avete trovato da questa conferenza di così eclatante??? L’unica cosa che ho not… - immcarmen : RT @Idonotcombdolls: “Politano? Ho provato a parlargli faccia a faccia, ma non ci sono riuscito perché purtroppo mi arriva al cazzo” - Luc… - susydigennaro : RT @napolimagazine: DIMARO - Spalletti su Politano: 'Se l'è creata da solo questa situazione' -