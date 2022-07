"Solo maschi sbagliati": lo schiaffo alla De Girolamo, gelo in studio | Guarda (Di domenica 10 luglio 2022) Riavvolgere il nastro fino a ieri sera, sabato 9 luglio, seconda serata su Rai 1. Siamo negli studi di Ciao maschio, il programma condotto da Nunzia De Girolamo arrivato alla sua ultima puntata stagionale. E tra gli ospiti ecco Pierpaolo Pretelli, tornato in tv dopo una lunga assenza. E l'ex concorrente del Gf Vip, che all'epoca del reality ebbe una mezza liason con Elisabetta Gregoraci, ha stupito il pubblico e la padrona di casa con le sue parole. Pretelli, ex velino, parlando di se stesso ha affermato: "Sì, sono molto romantico. Sono un eterno innamorato dell'amore. Mi piacciono le farfalle nello stomaco, soprattutto nella fase dell'innamoramento". E a questo punto dell'intervista la stessa De Girolamo ha ammesso di non avere incontrato nella sua vita molti maschi romantici, ma piuttosto ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) Riavvolgere il nastro fino a ieri sera, sabato 9 luglio, seconda serata su Rai 1. Siamo negli studi di Ciaoo, il programma condotto da Nunzia Dearrivatosua ultima puntata stagionale. E tra gli ospiti ecco Pierpaolo Pretelli, tornato in tv dopo una lunga assenza. E l'ex concorrente del Gf Vip, che all'epoca del reality ebbe una mezza liason con Elisabetta Gregoraci, ha stupito il pubblico e la padrona di casa con le sue parole. Pretelli, ex velino, parlando di se stesso ha affermato: "Sì, sono molto romantico. Sono un eterno innamorato dell'amore. Mi piacciono le farfalle nello stomaco, soprattutto nella fase dell'innamoramento". E a questo punto dell'intervista la stessa Deha ammesso di non avere incontrato nella sua vita moltiromantici, ma piuttosto ...

Pubblicità

louisloves_28 : @DEF3NC91LXSS esatto che poi veramente mai avuto amici maschi già non so come parlare alle persone se sono uomini p… - nuccia20 : RT @Vallescrivia: Ieri un amico mi ha detto -Con i tempi che corrono non so come fai con una figlia femmina, io ho due maschi altrimenti no… - GianniLini : RT @Vallescrivia: Ieri un amico mi ha detto -Con i tempi che corrono non so come fai con una figlia femmina, io ho due maschi altrimenti no… - Idl3 : RT @Vallescrivia: Ieri un amico mi ha detto -Con i tempi che corrono non so come fai con una figlia femmina, io ho due maschi altrimenti no… - returnofthema13 : RT @mbaldi79: @HoaraBorselli Hai ragione! Dobbiamo intervenire sulla retina di TUTTI i bambini maschi per impedire che possano anche solo v… -