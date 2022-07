Pinto pensa al post Zaniolo, tanti nomi. Piace il talento spagnolo Joan Ruiz (Di domenica 10 luglio 2022) Se da una parte c’è da trattare col Sassuolo per trovare l’intesa definitiva per Frattesi, dall’altra Pinto pensa al post Zaniolo. L’ex Inter sembra vicino a lasciare la capitale, col pressing della Juventus che si fa sempre più pesante. Per il centrocampo spunta il nome di Joan Ruiz del Villarreal, mentre sono ufficiali i rinnovi dei primavera Davide Mastrantonio, Filippo Missori, Jan Oliveras e Benjamin Tahirovic. Pinto pensa al post Zaniolo, tanti nomi in ballo? I profili che la Roma sta seguendo sono tanti. Alcuni sono di stanza in Italia, altri invece sono sparsi per l’Europa. Piace sempre Paulo Dybala, con Mourinho che farebbe carte false ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 10 luglio 2022) Se da una parte c’è da trattare col Sassuolo per trovare l’intesa definitiva per Frattesi, dall’altraal. L’ex Inter sembra vicino a lasciare la capitale, col pressing della Juventus che si fa sempre più pesante. Per il centrocampo spunta il nome didel Villarreal, mentre sono ufficiali i rinnovi dei primavera Davide Mastrantonio, Filippo Missori, Jan Oliveras e Benjamin Tahirovic.alin ballo? I profili che la Roma sta seguendo sono. Alcuni sono di stanza in Italia, altri invece sono sparsi per l’Europa.sempre Paulo Dybala, con Mourinho che farebbe carte false ...

