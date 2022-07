Mercedesz Henger svela se ha visto Edoardo Tavassi e come procede tra di loro a telecamere spente (Di domenica 10 luglio 2022) Mercedesz Henger dopo l’Isola dei Famosi si sente ancora con Edoardo Tavassi? Intervistata da Giada Di Miceli durante “Non succederà più” in onda su Radio Radio, l’ex naufraga ha raccontato come procedono le cose tra lei e il fratello di Guendalina. Mercedesz Henger svela se ha visto Edoardo Tavassi e come procede Con Edoardo ci... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 10 luglio 2022)dopo l’Isola dei Famosi si sente ancora con? Intervistata da Giada Di Miceli durante “Non succederà più” in onda su Radio Radio, l’ex naufraga ha raccontatoprocedono le cose tra lei e il fratello di Guendalina.se haConci... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

infoitcultura : Eva in sedia rotelle e la figlia Mercedesz Henger vicino a lei: 'Ma ora sto male io' - blogtivvu : Mercedesz Henger svela se ha visto Edoardo Tavassi e come procede tra di loro a telecamere spente - ParliamoDiNews : Isola 16, Mercedesz Henger: “Se io e Edoardo Tavassi ci siamo visti?” #EdoardoTavassi #GiadaDiMiceli… - IsaeChia : #Isola 16, Mercedesz Henger: “Se io e Edoardo Tavassi ci siamo visti? Per il momento preferisco non rivelare nulla… - infoitcultura : Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger: cos'è successo veramente dopo il reality -