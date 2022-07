Lione, Aulas conferma: «Le offerte per Paquetà ci sono». E il Milan spera (Di domenica 10 luglio 2022) Il presidente del Lione Aulas ha confermato la presenza di offerte per Paquetà. Il Milan spettatore interessato Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, ai media presenti nel ritiro dell’OL ha confermato la presenza di offerte per Lucas Paquetà. Situazione che tiene anche il Milan con le antenne drizzate, dato che i rossoneri hanno il 15% sulla rivendita del brasiliano. LE PAROLE – «È vero, abbiamo ricevuto proposte per Paquetà. Ci sono alcuni giocatori che si sentono parte completa del progetto, mentre ce ne sono altri che la vedono diversamente. Economicamente, abbiamo l’obiettivo di seguire le nostre idee e i nostri obiettivi ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 luglio 2022) Il presidente delhato la presenza diper. Ilspettatore interessato Jean-Michel, presidente del, ai media presenti nel ritiro dell’OL hato la presenza diper Lucas. Situazione che tiene anche ilcon le antenne drizzate, dato che i rossoneri hanno il 15% sulla rivendita del brasiliano. LE PAROLE – «È vero, abbiamo ricevuto proposte per. Cialcuni giocatori che si sentono parte completa del progetto, mentre ce nealtri che la vedono diversamente. Economicamente, abbiamo l’obiettivo di seguire le nostre idee e i nostri obiettivi ...

Pubblicità

PSGRelay : RT @AndreaPropato: #Paquetà è finito nel mirino del #PSG. Il #Lione è disposto a cederlo per non meno di 60 mln. Il 15% andrebbe al #Milan.… - AndreaPropato : #Paquetà è finito nel mirino del #PSG. Il #Lione è disposto a cederlo per non meno di 60 mln. Il 15% andrebbe al… - yassine01937035 : RT @MilanNewsit: Lione, la conferma di Aulas: 'Abbiamo offerte per Paquetá'. Il Milan segue con interesse la vicenda - sportli26181512 : Lione, la conferma di Aulas: 'Abbiamo offerte per Paquetá'. Il Milan segue con interesse la vicenda: Il presidente… - MilanNewsit : Lione, la conferma di Aulas: 'Abbiamo offerte per Paquetá'. Il Milan segue con interesse la vicenda -