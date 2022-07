Indovinello | tutti sbagliano | anche tu sicuramente | prova!

Leggi su formatonews

(Di domenica 10 luglio 2022)tuCerca di trovare la risposta giusta per vincere la sfida. Il divertimento con quiz, test e rompicapi non manca nemmeno sotto l’ombrellone; tra una pausa e l’altra, in gita fuori porta o direttamente in vacanza, possiamo divertirci spremendo le meningi alla ricerca della risposta giusta. Riesci a indovinare (foto: aforismi.it).Questa volta, l’ti sollecita a indovinare ‘chi sei’? Qual è l’identità che si nasconde dietro alla risposta? Mettiti alla prova, rifletti e cerca di dare la riposta corretta per vincere la sfida!tu: sarai in grado di smentire ...