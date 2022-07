Due famiglie coinvolte in un incidente stradale: padre e figlio non ce la fanno (Di domenica 10 luglio 2022) Le due auto si sono scontrate frontalmente poco dopo le 23. E’ successo in via Romana nel comune di Pescia in provincia di Pistoia. Un terribile scontro frontale tra due auto ha segnato un’altra tragedia sulle strade della Toscana. Tra i feriti anche una bambina di 12 anni. padre e figlio sono scomparsi assieme in L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 10 luglio 2022) Le due auto si sono scontrate frontalmente poco dopo le 23. E’ successo in via Romana nel comune di Pescia in provincia di Pistoia. Un terribile scontro frontale tra due auto ha segnato un’altra tragedia sulle strade della Toscana. Tra i feriti anche una bambina di 12 anni.sono scomparsi assieme in L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

la_lagigogin : RT @DomaniGiornale: Li chiamavano eroi e li hanno dimenticati. Le famiglie aspettano da marzo 2020 il decreto attuativo del dipartimento de… - Teresa11737221 : @fanpage Perché un ragazzo con problemi gravissimi era lasciato in custodia a due poveri anziani? È la solita stori… - itsadebs : Il papà di Serkan che pubblica la foto della nipotina di Özge, sembra così affettuoso nei suoi confronti?? Non mi ab… - giulianabianco4 : RT @Vanya34493079: 'Due famiglie, nobili del pari, nella bella Verona, ov'è la scena, per antica rivalità, rompono in una nuova lite, e il… - PerSaturno : @danilopau_ Un conto è essere incazzati, che poi ha chiesto scusa due volte, un conto è sfasciare il cazzo al ritir… -