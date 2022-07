(Di domenica 10 luglio 2022) L’arrivo dialinIeri sera i Maneskin hanno infiammato il Circo Massimo di Roma per ben due ore. I 70 mila presenti all’evento hanno cantato a squarciagola dall’inizio alla fine i brani dell’amata band celebre ormai in tutto il mondo. A incuriosire, però, è stato un episodio che ha coinvolto L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

fanpage : I #maneskin hanno raccolto ai piedi del palco 70 mila persone che ha urlato insieme a Damiano David ancora “F**k Pu… - andreastoolbox : #Damiano David arriva al concerto con la sua Smart: il video virale - Novella_2000 : Nessun autista o taxi: Damiano David arriva al concerto dei Maneskin al Circo Massimo con la sua Smart (VIDEO) - cia99000 : RT @justaloudkid: SI, DAMIANO DAVID HA PRESO LA ROSA CHE GLI HO TIRATO SUL PALCO - white_rabbit : RT @RaiNews: 'E anche se a qualcuno dà fastidio continuiamo ad urlarlo, fuck Putin, fanculo la guerra!”. Queste le parole del frontman dei… -

" E anche se a qualcuno dà fastidio continuiamo ad urlarlo, fuck Putin, fanculo la guerra! ". Queste le parole del frontman dei Maneskin,, dal palco del Circo Massimo, durante il concerto che ha visto accorrere 70mila spettatori . Le parole sono dette, e forse il riferimento non è casuale, durante l'esecuzione del brano "......5)Gaudu (GFC) +1'38'' 6) Romain Bardet (DSM) +1'39'' 7) Tom Pidcock (IGD) +1'46'' 8) Enric Mas (MOV) +1'50'' 9) Neilson Powless (EFE) +1'55'' 10) Nairo Quintana (ARK) +2'13'' 14)...A incuriosire, però, è stato un episodio che ha coinvolto il frontman Damiano David. Cosa, vi chiederete Spesso capita che molti artisti per gli eventi a cui partecipano, che si tratti di concerti, ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...