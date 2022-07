Biden mercoledi' in Israele, Lapid: "Settimana storica" (Di domenica 10 luglio 2022) Siamo all'inizio di una Settimana storica, mercoledi' arrivera' il presidente Joe Biden, uno degli amici piu' stretti che Israele abbia mai avuto nella politica americana. Una volta disse di se': "Non ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 10 luglio 2022) Siamo all'inizio di una' arrivera' il presidente Joe, uno degli amici piu' stretti cheabbia mai avuto nella politica americana. Una volta disse di se': "Non ...

Pubblicità

putino : Biden ha dichiarato mercoledì a Cleveland, riferendosi a una fabbrica di Intel che potrebbe essere costruita in Ohi… - StefanoSettimo : Mercoledì 6 luglio 2022 alle ore 21.30 ritorna l'unico e il solo LEO ZAGAMI (Re Leo I per gli amici) con le ultimis… - jminne23 : @ArielTe1 Il problema è il presidente Biden ei Democratici non hanno la maggioranza alla Camera e al Senato. Senza… - CarloLovotti : @Luna49351435 Mercoledì 6 luglio c'è il processo davanti alla Corte Suprema giusto? Fauci, Biden... ?????????????????? -