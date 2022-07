Usa, sparatoria del 4 luglio a Highland Park: un bambino resterà paralizzato (Di sabato 9 luglio 2022) Cooper Roberts è un bambino americano di 8 anni, che la settimana scorsa stava partecipando insieme alla sua famiglia alla parata del 4 luglio, il giorno dell’Indipendenza degli Stati Uniti. È stato centrato dai colpi di un’arma da fuoco. Adesso Cooper è paralizzato dalla vita in giù. È una delle vittime della sparatoria avvenuta a Highland Park, in Illinois, dove un killer ha ucciso sette persone, ferendone un’altra trentina, sparando con un fucile da un tetto. Avrebbe poi abbandonato l’arma per mescolarsi tra la folla. Il piccolo Cooper era stato colpito al petto e alla spina dorsale. Dopo aver subìto 4 interventi, si è svegliato per la prima volta poche ore fa: la prima cosa che ha chiesto è stata vedere il suo fratello gemello, Luke, e il loro cane. Dopo poco però, a causa del ... Leggi su open.online (Di sabato 9 luglio 2022) Cooper Roberts è unamericano di 8 anni, che la settimana scorsa stava partecipando insieme alla sua famiglia alla parata del 4, il giorno dell’Indipendenza degli Stati Uniti. È stato centrato dai colpi di un’arma da fuoco. Adesso Cooper èdalla vita in giù. È una delle vittime dellaavvenuta a, in Illinois, dove un killer ha ucciso sette persone, ferendone un’altra trentina, sparando con un fucile da un tetto. Avrebbe poi abbandonato l’arma per mescolarsi tra la folla. Il piccolo Cooper era stato colpito al petto e alla spina dorsale. Dopo aver subìto 4 interventi, si è svegliato per la prima volta poche ore fa: la prima cosa che ha chiesto è stata vedere il suo fratello gemello, Luke, e il loro cane. Dopo poco però, a causa del ...

Pubblicità

alessioviola : ++Usa, parata per il 4 luglio irrompe durante una tradizionale sparatoria++ - Agenzia_Ansa : Dopo una caccia all'uomo durata 8 ore, la polizia ha arrestato il 22enne sospettato di aver aperto il fuoco su una… - TgLa7 : #Sparatoria negli #StatiUniti, ad #HighlandPark, in #Illinois, durante la parata del 4 luglio. Secondo le prime inf… - MaltoDoppio3 : RT @alessioviola: ++Usa, parata per il 4 luglio irrompe durante una tradizionale sparatoria++ - chrisadreamer : RT @alessioviola: ++Usa, parata per il 4 luglio irrompe durante una tradizionale sparatoria++ -