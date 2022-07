Ultime Notizie – Covid | Magrini | “Vaccinatevi subito e poi in autunno | green pass non tornerà”

(Di sabato 9 luglio 2022) “Non ci aspettavamo questa nuova ondata. Credevamo che anche questa estate sarebbe trascorsa con una circolazione scarsa. Per fortuna la variante attuale causa una malattia meno grave e gli ospedali sono lontani dalle emergenze delato, con una popolazione largamente vaccinata. Non credo sia giustificato il nervosismo che vediamo per esempio nella politica tedesca, dove si è tornati a parlare di possibili chiusure delle scuole in inverno. Lo scenario non è più quello”. Lo afferma in una intervista a La Repubblica Nicola, direttore generale dell’Aifa, Agenzia italiana del farmaco, secondo il quale “il picco ci interessa fino a un certo punto. Sappiamo che c’è grande circolazione del virus e che i vaccini somministrati da più di 4 o 5 mesi perdono in parte l’efficacia, sia per ilare del tempo che ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 100.690 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - fisco24_info : Ucraina ultime notizie. Scatta offensiva russa su Bachmut: La Tass riporta che è in corso un’offensiva sulla città… - junews24com : De Ligt Bayern Monaco, blitz nei prossimi giorni: vogliono chiudere subito! - -

L'affare del secolo non si farà. Dopo mesi di tira e molla, annunci e smentite e molti molti cinguettii, Elon Musk ha deciso di ritirare l'offerta da 44 miliardi per acquistare Twitter. Ucraina, le notizie in diretta oggi 9 luglio, 136° giorno dall'invasione voluta dalla Russia di Putin. Solo nelle ultime tre settimane, si legge in una nota del dipartimento della Difesa...