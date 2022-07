Ultime Notizie – Centro, parte il cantiere di Toti. I paletti di Calenda e la ‘fatwa’ del Cav (Di sabato 9 luglio 2022) Più che un cantiere, un ring. Quello di Italia al Centro di Giovanni Toti, oggi alla prima convention nazionale a Roma. Folta la carrellata di ospiti. Carlo Calenda, Ettore Rosato, Maria Stella Gelmini, Clemente Mastella. E poi il sindaco di Genova, Marco Bucci, e il candidato sindaco (sconfitto) di Torino, Paolo Damilano che ha lasciato tempo fa il Centrodestra per la sua ‘deriva populista’. Insomma, un parterre ricco quello riunito da Giovanni Toti. Eppure per la ‘cosa’ centrista la strada non sembra affatto in discesa vista la dialettica della mattinata, tra i paletti di Calenda che dice no al ‘fritto misto’ con dentro tutti (Mastella e Luigi Di Maio, in particolare) e poi la fatwa lanciata da Forza Italia, con Silvio Berlusconi, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 9 luglio 2022) Più che un, un ring. Quello di Italia aldi Giovanni, oggi alla prima convention nazionale a Roma. Folta la carrellata di ospiti. Carlo, Ettore Rosato, Maria Stella Gelmini, Clemente Mastella. E poi il sindaco di Genova, Marco Bucci, e il candidato sindaco (sconfitto) di Torino, Paolo Damilano che ha lasciato tempo fa ildestra per la sua ‘deriva populista’. Insomma, unrre ricco quello riunito da Giovanni. Eppure per la ‘cosa’ centrista la strada non sembra affatto in discesa vista la dialettica della mattinata, tra idiche dice no al ‘fritto misto’ con dentro tutti (Mastella e Luigi Di Maio, in particolare) e poi la fatwa lanciata da Forza Italia, con Silvio Berlusconi, ...

