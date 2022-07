“Siete seri?”: Soleil Sorge non crede ai suoi occhi, e poi limanda a quel paese (Di sabato 9 luglio 2022) Reazione sarcastica della show girl Soleil Sorge difronte alle dichiarazioni inattese quanto fuori luogo di alcuni ex inquilini che con lei hanno fatto il GF Vip. Soleil Sorge – Screenshot InstagramI media le hanno puntato gli occhi addosso. Soleil Sorge lo sa bene, e infatti di questi tempi qualunque cosa faccia diventa notizia o comunque si trasforma in un pretesto per ricamarci su. Ma ci sono delle volte in cui si esagera e lei ne approfitta per mandare bordate con l’ironia che la contraddistingue. L’ultimo episodio è accaduto in occasione della festa per il suo 28esimo compleanno. Gli specialisti del gossip hanno scandagliato la lista degli invitati, facendo particolare attenzione agli assenti, tra cui gli ex gieffini che con ... Leggi su ck12 (Di sabato 9 luglio 2022) Reazione sarcastica della show girldifronte alle dichiarazioni inattese quanto fuori luogo di alcuni ex inquilini che con lei hanno fatto il GF Vip.– Screenshot InstagramI media le hanno puntato gliaddosso.lo sa bene, e infatti di questi tempi qualunque cosa faccia diventa notizia o comunque si trasforma in un pretesto per ricamarci su. Ma ci sono delle volte in cui si esagera e lei ne approfitta per mandare bordate con l’ironia che la contraddistingue. L’ultimo episodio è accaduto in occasione della festa per il suo 28esimo compleanno. Gli specialisti del gossip hanno scandagliato la lista degli invitati, facendo particolare attenzione agli assenti, tra cui gli ex gieffini che con ...

