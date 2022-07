Renato Sanches, dal Portogallo un annuncio a sorpresa: la notizia (Di sabato 9 luglio 2022) Renato Sanches-Milan è una delle telenovele di questa estate e le notizie che filtrano sono diverse da Paese a Paese. Il centrocampista, classe 1997, è corteggiato dal Milan da diverso tempo, ma ultimamente si è aggiunto alla lista anche il Psg. Dall’Italia filtra che il Lille avrebbe accettato l’offerta di 10 milioni del Milan e mancherebbe solo l’accordo con il portoghese. In Portogallo, però, la storia appare completamente diversa. Secondo quanto riporta il quotidiano Record, il portoghese avrebbe già accettato l’offerta del Psg e l’annuncio dovrebbe avvenire nei prossimi giorni. Renato Sanches Lille Le difficoltà per la trattativa con il Milan riguardano le richieste del giocatore, il quale vorrebbe uno stipendio da top player. Durante la stagione appena conclusa, il ... Leggi su rompipallone (Di sabato 9 luglio 2022)-Milan è una delle telenovele di questa estate e le notizie che filtrano sono diverse da Paese a Paese. Il centrocampista, classe 1997, è corteggiato dal Milan da diverso tempo, ma ultimamente si è aggiunto alla lista anche il Psg. Dall’Italia filtra che il Lille avrebbe accettato l’offerta di 10 milioni del Milan e mancherebbe solo l’accordo con il portoghese. In, però, la storia appare completamente diversa. Secondo quanto riporta il quotidiano Record, il portoghese avrebbe già accettato l’offerta del Psg e l’dovrebbe avvenire nei prossimi giorni.Lille Le difficoltà per la trattativa con il Milan riguardano le richieste del giocatore, il quale vorrebbe uno stipendio da top player. Durante la stagione appena conclusa, il ...

tvdellosport : ?? MILAN, RENATO SANCHES SI AVVICINA Si avvicina il colpo Renato #Sanches per il #Milan . I rossoneri sono vicini… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Milan, base d'intesa con il #Lille per Renato Sanches L'ostacolo principale è l'ingaggio del gio… - capuanogio : ?? Il #Milan ha trovato l’intesa con il #Lille per Renato #Sanches: 10 milioni di euro. Ora deve lavorare sull’ingag… - FratelliRosson : Renato Sanches ha palesemente rifiutato il #Milan nonostante le continue pressioni dei rossoneri. Nei prossimi gior… - ZlatanSs89 : @FinallyMichele @tcarapezza Esatto, per quanto mi piaccia Renato Sanches ora basta, questa situazione ha ampiamente rotto il cazzo -