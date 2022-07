Real Madrid | Valverde e la compagna drogati e derubati a Ibiza

(Di sabato 9 luglio 2022) Una vacanza che si è trasformata in un incubo per Fedee la sua, Mina Bonino. I due si trovavano adinsieme ad un gruppo di amici, quando sono statisubendo la sottrazione di circa 10 mila euro in contanti, due orologi preziosi e vari gioielli. Ad aver compito l’atto, secondo quanto riferito dal giornale online Cope, sarebbe lo chef del ristorante in cui erano andati a mangiare. “Al nostro arrivo nella casa di, il cuoco era già lì. Mi spiegò che c’era solo una chiave e che l’avrebbe portata con sé, in modo che la mattina dopo avrebbe potuto farci trovare la colazione senza disturbarci – ha raccontato la donna -. Ma il giorno dopo non riuscivo nemmeno ad alzarmi. Ho mandato un messaggio a Leslie (la domestica, ndr) perché si occupasse ...

Frankomencia : RT @ronaIdismo7: *pretemporada del Real Madrid* Ancelotti: Tranquilo Antonio, TRANQUILO. Rudiger: - cng824 : RT @ronaIdismo7: *pretemporada del Real Madrid* Ancelotti: Tranquilo Antonio, TRANQUILO. Rudiger: - raul_lopez04 : RT @ronaIdismo7: *pretemporada del Real Madrid* Ancelotti: Tranquilo Antonio, TRANQUILO. Rudiger: - FrammentiBN : Il BiancoNero: - sportface2016 : #RealMadrid, #Valverde e la compagna drogati e derubati a #Ibiza -

SPAGNA - Prima drogati e poi derubati, dai social arriva il racconto shock di quanto accaduto alla famiglia del calciatore del Real Madrid Federico Valverde. Tramite le proprie storie Instagram la com ...