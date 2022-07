Passo falso per Alessandro Borghese: il pubblico non è più dalla sua parte? (Di sabato 9 luglio 2022) L’esperimento del noto chef e personaggio televisivo non sembra andare a buon fine. Carriera in TV in salita per Borghese? Da diversi anni Alessandro Borghese può fregiarsi di grande notorietà in televisione. Il noto chef culinario è ormai un personaggio noto del piccolo schermo, in particolar modo per il suo 4 Ristoranti, il format di L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 9 luglio 2022) L’esperimento del noto chef e personaggio televisivo non sembra andare a buon fine. Carriera in TV in salita per? Da diversi annipuò fregiarsi di grande notorietà in televisione. Il noto chef culinario è ormai un personaggio noto del piccolo schermo, in particolar modo per il suo 4 Ristoranti, il format di L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

SkySportF1 : ?? Colpaccio di Verstappen al Red Bull Ring ?? Ferrari c'è, passo falso Mercedes ?? Rivivi tutte le emozioni delle qu… - lucacapvt : @spartacus_19 Te li elenco…. Vedove di Seb, di conseguenza odiatori seriali di Binotto, nn aspettavano che qualche… - Hidegkuti78 : @MezzoMarrone @vivalalallera @ufromthecity Non prendere una mezzala di alto livello sarebbe un passo falso. Non po… - alone73x1 : #LAttimo Ma è solo un attimo, come dire Un errore di distrazione Di questo cuore sempre attento A non fare un pass… - OrazeroO : @boni_castellane @ProfCampagna Sarà un passo falso di Campagna o ha deciso di fare 'outing'? ?? -