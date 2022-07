La fertilità è servita, regole di nutrizione per chi cerca un figlio (Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) – C’è una mutua associazione tra alimentazione e fertilità, soprattutto femminile. Ma, nonostante sempre più evidenze scientifiche dimostrino il ruolo della nutrizione nella riproduzione umana, i diversi modelli dietetici ‘pro-fertilità’ finora studiati hanno dato risultati deboli o contrastanti. Un nuovo studio guidato dal Centro per la salute della donna B-Woman di Roma punta ora i riflettori sul ruolo di una ‘nutrizione di precisione’ contro l’infertilità: modelli dietetici personalizzati. Una strategia che potrebbe essere uno strumento molto più efficiente per i pazienti infertili, rispetto all’applicazione di un approccio nutrizionale generico. Nella review, co-firmata con autori delle università di L’Aquila e Chieti-Pescara, oltre che del gruppo di medicina della riproduzione ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) – C’è una mutua associazione tra alimentazione e, soprattutto femminile. Ma, nonostante sempre più evidenze scientifiche dimostrino il ruolo dellanella riproduzione umana, i diversi modelli dietetici ‘pro-’ finora studiati hanno dato risultati deboli o contrastanti. Un nuovo studio guidato dal Centro per la salute della donna B-Woman di Roma punta ora i riflettori sul ruolo di una ‘di precisione’ contro l’in: modelli dietetici personalizzati. Una strategia che potrebbe essere uno strumento molto più efficiente per i pazienti infertili, rispetto all’applicazione di un approccio nutrizionale generico. Nella review, co-firmata con autori delle università di L’Aquila e Chieti-Pescara, oltre che del gruppo di medicina della riproduzione ...

La fertilità è servita, regole di nutrizione per chi cerca un figlio Tuttavia, non è stata ancora individuata una specifica 'dieta della fertilità', che probabilmente non esisterà mai, dato che ogni persona è un individuo unico, con diverse caratteristiche'.