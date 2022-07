Juve, per Ranocchia è sfida tra Torino e Salernitana (Di sabato 9 luglio 2022) Filippo Ranocchia è rientrato alla Juve, ma il suo futuro potrebbe essere granata: piace infatti sia al Torino che alla Salernitana Filippo Ranocchia torna alla Juve dal prestito, ma il suo futuro è a tinte granata. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il giovane bianconero piace sia al Torino che la Salernitana. Difficile però che il centrocampista possa spostarsi sull’altra sponda del Po: con la decisione di promettere Bremer all’Inter e l’intrusione della Juve su Gatti, i rapporti tra le due torinesi sono ai minimi termini. Per questo motivo la Salernitana spera di spuntarla sulla concorrenza. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 luglio 2022) Filippoè rientrato alla, ma il suo futuro potrebbe essere granata: piace infatti sia alche allaFilippotorna alladal prestito, ma il suo futuro è a tinte granata. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il giovane bianconero piace sia alche la. Difficile però che il centrocampista possa spostarsi sull’altra sponda del Po: con la decisione di promettere Bremer all’Inter e l’intrusione dellasu Gatti, i rapporti tra le due torinesi sono ai minimi termini. Per questo motivo laspera di spuntarla sulla concorrenza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

